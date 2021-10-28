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Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

Yaklaşık 5 yıldan bu yana hayatını Amerika'da sürdüren Tolga Karel, kurduğu lojistik şirketinin ardından yeni yatırımını Florida'dan arsa alarak yaptı. Ünlü oyuncu, yeni evini de buraya inşa edecek.

Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, yeni yatırımını açıkladı. 43 yaşındaki Karel, sosyal medya hesabından eşi Sarah Margaret Scott ve çocuklarıyla birlikte yaşayacağı mülkü için arsa aldığını duyurdu.

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Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

İşlerini her geçen gün biraz daha büyüten Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anları da takipçileriyle paylaştı.

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Tolga Karel Amerika'da paraya para demiyor işte yeni yatırımı

"Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün"

Arsanın fotoğraflarını da yayınlayan Karel, gönderisine, "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün." notunu düştü. 

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