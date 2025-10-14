Tolga Karel Amerika’da bambaşka bir hayat yaşıyor!

Tolga Karel, Amerika’daki iş hayatını her geçen gün büyütüyor. Hayalini 2026'da 100 araçlık bir filo kurmak olarak belirleyen Karel, eşinden ve çocuklarından oluşan ailesiyle yeni bir hayata adım atmaya karar verdi. Karel, Florida'da yeni evinin temellerini atmak için arsa aldı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda, “Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün” notunu düştü.