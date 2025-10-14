Tolga Karel Amerika’da bambaşka bir hayat yaşıyor!
Ünlü oyuncu Tolga Karel, şöhretini geride bırakıp hayallerinin peşinden giderek Amerika'da yeni bir yaşam kurdu. Yaprak Dökümü dizisindeki başarılı performansı ile tanınan Karel, Sarah Scott ile evlendikten sonra tüm bildiklerini ardında bırakıp Amerika’ya taşınarak hayatını tamamen değiştirdi.
Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp sağlık turizmi şirketi kurmuş ancak bu girişim başarısız olmuştu. Karel, eşinin ailesinin yaşadığı Illinois eyaletine taşındıktan sonra, TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. 2018'de ayda 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapan Karel, verdiği röportajlarda bu dönemin zorluklarına rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlı olduğunu belirtmişti. Karel, 80 dolarla başladığı serüveninin iki yıl içinde geldiği boyutu izleyicileriyle paylaşacağını da ifade etmişti.
Tolga Karel, Amerika’daki iş hayatını her geçen gün büyütüyor. Hayalini 2026'da 100 araçlık bir filo kurmak olarak belirleyen Karel, eşinden ve çocuklarından oluşan ailesiyle yeni bir hayata adım atmaya karar verdi. Karel, Florida'da yeni evinin temellerini atmak için arsa aldı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda, “Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün” notunu düştü.
Tolga Karel, dün 47. yaşını kutladı. Sarah Scott ile birlikte yer aldığı romantik kareye, Karel şu anlamlı notu ekledi:
"Bugün 47 yaşındayım... Vaov mutlu yıllar bana! Bugün 11. yıl dönümümüzü kutladık. Yıllar ne çabuk geçmiş. Bu yolculuğa 2 kişi başladık, şimdi 6 kişiyiz... İnşallah birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim."