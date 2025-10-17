Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...

Büyük acı yaşamasına rağmen sahneyi terk etmeyen Güleç, oyunu profesyonelce tamamladı. Seyirciler, yaşanan kazayı perde kapandıktan sonra öğrendi. Başrollerini Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı oyun, bir çiftin ilişkilerinde yaşadığı iniş çıkışları mizahi bir dille ele alıyor. İlk gösterimiyle büyük ilgi gören oyunda yaşanan bu talihsiz olay, seyirciler arasında şaşkınlığa neden oldu.