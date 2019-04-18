Tolga Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! Aldığı kilolarla tanınmayacak halde

Ünlü oyuncu son olarak önceki gün bir mekanda görüntülendi. Tolga Çevik'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Komedyenin aldığı kilolar ve uzattığı sakalları bir anda magazin gündemine oturdu. Takipçileri, Tolga Çevik'in bir an önce eski haline dönmesini söylerken, bazıları da ünlü ismin yeni bir proje için bu halde olduğunu iddia etti.