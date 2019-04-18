Tolga Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! Aldığı kilolarla tanınmayacak halde
Son olarak Fox TV'de yayınlanan Tolgshow programında izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen Tolga Çevik, kısa sürede bambaşka birine dönüştü.
'Müdür Ne'aptın?', 'Arkadaşım Hoşgeldin' ve 'Tolgshow' isimleriyle tek kişilik stand-up gösterisi yıllardır ekrana gelen Tolga Çevik, bu sefer bir mekanda görüntülendi. Son olarak Fox TV ile yollarını geçtiğimiz Eylül ayında ayıran ünlü komedyenin son hali ise görenleri şaşırttı.
31 Mart yerel seçimlerinde twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla günlerce konuşulan Tolga Çevik, "Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…" demesiyle kimilerinden tepki çekmiş kimilerinden de destek mesajı almıştı.
Ünlü oyuncu son olarak önceki gün bir mekanda görüntülendi. Tolga Çevik'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Komedyenin aldığı kilolar ve uzattığı sakalları bir anda magazin gündemine oturdu. Takipçileri, Tolga Çevik'in bir an önce eski haline dönmesini söylerken, bazıları da ünlü ismin yeni bir proje için bu halde olduğunu iddia etti.
Tolga Çevik kimdir?
Avrupa Yakası, Komedi Dükkanı, Organize İşler, Vizontele gibi yapımlarla tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Aynı zamanda Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır.