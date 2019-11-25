Tolga Çevik yıllar sonra itiraf etti seyirciyi sahneden kovdu sebebi ise bakın ne
Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde şov programı yapan Tolga Çevik, seneler sonra bir seyircisini sahneden kovduğunu itiraf etti.
Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına taşınarak uzun seneler seyircisine kahkahalar attıran Tolga Çevik, seneler sonra yaptığı itirafıyla bir kesimin desteğini alırken bazı kişiler tarafından da olumsuz eleştirilere maruz kaldı.
Tolga Çevik, yıllar önce yaşadığı bir anısını anlatırken sahneye çağırdığı seyircisini kovduğunu itiraf etti. Seyircinin eşofmanla tiyatroya gelmesine tepki gösteren Çevik, verdiği tepkiyi anlattı.
Kendisinin tiyatroya saygısından dolayı smokin giydiğini belirten Tolga Çevik, tiyatronun 1885 yılında kurulmuş tarihi bir tiyatro olmasına karşın 19 yaşındaki seyircisinin eşofmanla gelmesini saygısızlık olarak addeden Çevik, seyirciyi azarlayıp sahneden kovduğunu açıkladı.
Tolga Çevik, bu itirafıyla bir kesimin tepkisini çekse de hak verenler de oldu.