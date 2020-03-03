Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda korona virüs bilmecesi!

JAPONYA'da bu yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı korona virüs salgını vurabilir. Sorumlu Bakan Seko Hashimoto, salgın devam ederse olimpiyatların yıl sonuna ertelenebileceğini açıkladı.

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Japonya’da Olimpiyat Oyunları’ndan Sorumlu Bakan Seiko Hashimoto, korona virüsü salgınının devam etmesi halinde organizasyonu 2020 yılının son aylarına erteleyebileceklerini açıkladı.

Tokyo olimpiyatları tehdit altında

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nın yapılacağı Japonya'da ise şimdiye kadar 13 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Japonya’da vaka sayısının da artması bu yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde 32.'si düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’nı da tehdit ediyor. Japonya Olimpiyat Oyunları’ndan Sorumlu Bakan Seko Hashimoto, yazın yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın, yıl sonuna kadar ertelenebileceğini açıkladı.

Virüs devam ederse iptal edilebilir

Japonya parlamentosunda konuşan Hashimoto, olimpiyatların planlandığı gibi gerçekleştirilmesi için organizatörlerin ellerinden geleni yaptığını ancak virüs salgınının devam etmesi halinde böyle bir karar alabileceklerini dile getirdi.

Oyunları iptal etme hakkının Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde olduğunu hatırlatan Hashimoto, “Yapılan sözleşme kapsamında oyunların 2020’de yapılması planlanıyor. Bu da bir ertelemeye izin verilebileceği şekilde yorumlanabilir. Ancak Japonya hükümeti ve Tokyo, oyunları planlanan tarihte düzenlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır” dedi.

Olimpiyatların ertelenmesi ülke ekonomisini de etkiliyor

Olimpiyatların ileri bir tarihe ertelemenin ülke ekonomisini etkileyeceği de belirtiliyor. Olimpiyatların Japonya’ya maliyeti 25 milyar Dolar olurken, stat yapımı, mevcut statlarda yapılacak onarımlar, metro ve altyapı çalışmaları için harcanacak paranın ekonomiye olumsuz etki yapacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan Uuslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound da virüsün oyunların başlamasına 2 ay kalmasına kadar kontrol altına alınamaması durumunda kesin bir karar verebileceklerini söylemişti.