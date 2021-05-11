TOKİ'den İstanbul'a 4 yeni proje! Taksitler 380 liradan başlıyor başvurular devam ediyor
İSTANBUL'da ev sahibi olma hayali kuranlara TOKİ'den müthiş bir fırsat geliyor. TOKİ, İstanbul'da 4 yeni projeyi ihaleye çıkarıyor. Kağıthane, Esenler ve Tuzla'daki projelerin taksitleri 380 TL'den başlıyor. Diğer illerde satışta olan ucuz TOKİ konutlarının tam listesi...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor.
TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor. Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi.
Hem konut hem dükkan
- Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek.
- Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.Etap 1. Bölge kapsamında 427 konut ve 28 dükkan inşaatı ihaleye çıkarılacak. E-ihale gerçekleştirilecek ihalenin tarihi 30 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak belirlendi.