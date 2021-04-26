Türkiye’de konuta ilişkin talep her geçen gün yükseliyor. Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacı her geçen gün yükseliş gösteriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da bu talebi karşılamak için uygun fiyatlı konutlar üretmeye devam ediyor. TOKİ, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde binlerce konut oldukça makul fiyatlardan yeni sahiplerini buluyor. İşte uygun fiyata konut alınabilecek iller...