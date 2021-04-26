TOKİ'den çekilişsiz kurasız ucuz konut fırsatı! 114 bin liradan başlıyor işte o iller...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), çekilişsiz ve kurasız yeni konutları satışa sunduğunu açıkladı. Düşük bütçeli vatandaşlar için 114 bin liraya ev imkanı var. İşte o konutların satışa çıktığı il ve ilçeler...
Türkiye’de konuta ilişkin talep her geçen gün yükseliyor. Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacı her geçen gün yükseliş gösteriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da bu talebi karşılamak için uygun fiyatlı konutlar üretmeye devam ediyor. TOKİ, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde binlerce konut oldukça makul fiyatlardan yeni sahiplerini buluyor. İşte uygun fiyata konut alınabilecek iller...
Bitlis Ahlat 2+1 daire
Fiyat: 157.844 lira ile 205.275 lira arasında değişiyor.
Bolu Seben 2+1 daire
Fiyat: 138.800 lira ile 147.590 lira arasında değişiyor
Gaziantep Şehitkamil 2+1, 4+1 daire
Fiyat: 123.118 lira ile 418.412 lira arasında değişiyor.