TOKİ'den 23 ilde uygun fiyata yüzlerce konut ve işyeri satışı işte o ilanlar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00’da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak.Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.