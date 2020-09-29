TOKİ'den 23 ilde uygun fiyata yüzlerce konut ve işyeri satışı işte o ilanlar...
TOKİ 23 ilde 176 konut ile 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi" ile satışa çıkardı. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan konut ve işyerleri 14 Ekim'e kadar teklif sunulabilecek. Satışa çıkarılan konut ve işyerlerine yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00’da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak.Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Alıcılar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
Ayrıca, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. İşte il il satışa çıkarılan konut ve işyerleri ile satış bedelleri..