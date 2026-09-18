TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı? Başvurular ne zaman, hangi evleri kapsıyor?

TOKİ’nin belirli dönemlerde uyguladığı yüzde 25 indirim kampanyası, borç ödemesi devam eden konut ve iş yeri sahiplerinin gündemine geldi. “TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası nedir?”, “Başvurular ne zaman başlayacak?”, “Hangi evleri kapsıyor?” ve “Kimler yararlanabilir?” soruları araştırılıyor. Kampanya kapsamında TOKİ’den daha önce konut veya iş yeri satın alan ve geri ödeme süreci devam eden hak sahiplerine erken ödeme avantajı sağlanması hedefleniyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik uygulanan bir ödeme kolaylığıdır. Kampanya kapsamında kalan borcun tamamını belirlenen süre içinde ödeyen vatandaşlara yüzde 25 oranında indirim uygulanır. Böylece hak sahipleri borçlarını daha düşük tutarla kapatarak tapu işlemlerini hızlandırma fırsatı elde eder.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı kampanyası için başvuru sürecinin 22 Eylül 2026 tarihinde başlaması ve 19 Ekim 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Hak sahiplerinin bu tarihler arasında ilgili bankalar üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan genel olarak şu kişiler yararlanabilecek:

TOKİ’den konut veya iş yeri satın alan,

Geri ödeme taksitleri devam eden,

Borcunu erken kapatmak isteyen,

Kampanya şartlarını sağlayan hak sahipleri.

Kampanya şartlarının kesin ayrıntıları TOKİ tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HANGİ EVLERİ KAPSIYOR?

Kampanya, TOKİ tarafından daha önce satışa sunulan ve geri ödeme süreci devam eden konut projelerini kapsıyor. Yeni satışa çıkacak TOKİ konutları bu indirim kampanyasının kapsamında değil. Uygulama, mevcut borcu bulunan hak sahiplerinin erken ödeme yapmasına yönelik hazırlanıyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA PEŞİN ÖDEME ŞART MI?

Yüzde 25 indirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin genellikle kalan borcun tamamını kapatması gerekiyor. Daha önceki TOKİ indirim kampanyalarında yalnızca borcun tamamını erken ödeyen vatandaşlara indirim uygulanırken, bazı dönemlerde kısmi ödeme seçenekleri için de farklı avantajlar sunuldu. 2026 kampanyasının kesin ödeme modeli TOKİ açıklamasıyla belli olacak.

TOKİ BORCUNU KAPATANLAR TAPUSUNU ALABİLECEK Mİ?

Kampanya kapsamında borcunu tamamen kapatan hak sahipleri, gerekli şartları tamamlamaları halinde tapu işlemlerini gerçekleştirebilecek. İndirim kampanyasının önemli avantajlarından biri, borç yükünü azaltmanın yanı sıra tapu alma sürecini de hızlandırabilmesi olarak değerlendiriliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, TOKİ’nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahipleri genellikle borç kapatma işlemlerini sözleşme yaptıkları bankalar aracılığıyla yapıyor. Başvuru noktaları ve gerekli belgeler TOKİ tarafından duyurulacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI KAÇ KİŞİYİ KAPSAYACAK?

2026 kampanyasının yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendirdiği açıklandı. Konut ve iş yeri borcu devam eden vatandaşların erken ödeme yaparak indirimden faydalanması hedefleniyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kampanyanın 19 Ekim 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Hak sahiplerinin belirtilen süre içinde başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süre sonunda kampanyadan yararlanma hakkı sona erebilir.