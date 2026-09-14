TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı! 10 bin TL’den başlayan evlere kimler başvurabilir?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. “TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?”, “Kiralık sosyal konut şartları neler?”, “10 bin TL kiralık TOKİ evlerine kimler başvurabilir?” ve “Başvurular ne zaman bitecek?” gibi sorular araştırılıyor. Resmi takvime göre başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki aylık kiralar ne kadar, kura ne zaman çekilecek, kimler başvuru yapabilecek? İşte ayrıntılar.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ’nin resmi proje sayfasına göre İstanbul’daki kiralık sosyal konutlar için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. Başvuru süreci 25 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. İlk etapta 1.071 konut kura ile hak sahiplerine tahsis edilecek. Kura çekimi ve ilk teslimlerin ise ekim ayında yapılması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek. TOKİ, bu proje için herhangi bir başvuru ücreti almayacak. Başvurunun kabul edilip edilmediği de aynı ekran üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT ŞARTLARI NELER?

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve İstanbul’da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye’de tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması, son 5 yıl içinde konut alıp satmamış olması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması da şartlar arasında. Hane halkının aylık ortalama net geliri ise 100 bin TL’yi aşmamalı.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ TL?

Kiralık sosyal konutlarda aylık bedeller bölge ve daire tipine göre değişiyor. TOKİ’nin resmi tarifesine göre 1+1 daireler 10 bin TL’den başlıyor. 2+1 dairelerin aylık tahsis bedeli 12 bin-17 bin TL, 3+1 konutların 15 bin-18 bin TL, 4+1 dairelerin ise bazı bölgelerde 18 bin-20 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlara KDV dahil ediliyor.

10 BİN TL KİRALIK TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE?

10 bin TL’lik 1+1 konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar; Maltepe, Tuzla, Kartal ile Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören gruplarında yer alıyor. Arnavutköy grubunda ise 1+1 konut seçeneği bulunmuyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, şartları taşımaları halinde ilan edilen gruplardan istedikleri bölge için başvuru yapabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KİMLERE VERİLECEK?

Projede genç evli aileler, iki veya daha fazla çocuklu aileler ve diğer aileler için ayrı kategoriler bulunuyor. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1; iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 daire tahsis edilebilecek. 65 yaşını dolduran başvuru sahiplerinde evli olma şartı aranmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek. Süre bittikten sonra tahsis uzatılmayacak ve konut yeni hak sahiplerine verilecek. İlk 12 ay kira artışı yapılmayacak; sonraki ilk ocak ayında tahsis bedeli TÜFE oranına göre artırılacak. Hak sahibi veya eşi bu süre içinde konut satın alırsa tahsis hakkı sona erecek.

İLK ETAPTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

İlk etapta toplam 1.071 konut dağıtılacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören grubunda 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal grubunda 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar grubunda 291; Arnavutköy’de ise 90 konut bulunuyor. Projenin tamamında İstanbul genelinde 15 bin kiralık sosyal konut vatandaşlara sunulacak.