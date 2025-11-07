TOKİ 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu!
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.TOKİ, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.