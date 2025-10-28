TOKİ 500 bin konut için kritik açıklama: Bu kişiler başvuramayacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız." dedi.
Bakan Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar yapılmamış bir proje olduğunu söyledi.
Konutların illere göre dağılımında nüfusun dikkate alındığını belirten Kurum, "Hangi bölgede konut, kira fiyatlarının arttığını, daha fazla arzın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. İhtiyaca göre alanlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.
"Konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir proje olacak." diyen Kurum, hedeflerinin, hem deprem dönüşümü gerçekleştirmek hem de evi olmayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek olduğunu aktardı.
Bakan Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu bildirdi.
Projeye başvuru şartlarını da değinen Kurum, şunları kaydetti:
"24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."