TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi ve yapılacağı ilk yer açıklandı!

Yüzbinlerce dar gelirli vatandaşın başvurusunu yapıp kura çekiliş tarihini beklediği TOKİ 100 bin konut projesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacağını duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin organizasyonuyla geçen yıl hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel hale getirildi. Ve çalışmanın her yıl yapılacağı açıklandı. 2020 yılı için hayata geçirilen TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesinin başvuruları geçtiğimiz ay gerçekleştirilmişti. Yoğun katılımın sağlandığı konutlar için kura çekiliş tarihi büyük merak konusuydu.

100 bin konut proje için kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Geçmişteki TOKİ projesi kura çekilişinden bir kare...





TOKİ kimlere kredi veriyor?

1. Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?