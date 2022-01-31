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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat-Turhal karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

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Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde, Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

13 kişi yaralandı
Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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