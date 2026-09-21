Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobilden 2 cansız beden çıktı
Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 60 YE 368 plakalı otomobil, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan Yunus Emre Özüpak ile Yunus Emre Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özüpak ve Arslan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.