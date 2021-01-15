Tokat'ta parmak bebek ayaksız olarak dünyaya geldi minik bebek hayata tutundu
TOKAT'ta ayaksız olarak dünyaya gözlerini açan prematüre bebek yaşama tutunmayı başardı. Anne 72 gün sonra ilk kez bebeğini kucağa aldı. Minik bebeğin, anne karnında kordon dolanması sonucu ayağını kaybettiği öğrenildi.
Afganistan’da düzenlenen bombalı saldırıda 4 yaşındakini kızını kaybeden Sarvari ailesi 2 yıl önce Türkiye’ye sığındı. Tokat’a yerleşen Muhammed ile Şerife Sarvari çifti 4.’cü bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken beklemedikleri bir durumla karşılaştı.
Aniden rahatsızlanan kadın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sezeryanla doğum yapan annenin bebeği 6. ayında 680 gram olarak dünyaya geldi. 72 gündür kuvözde bakılan parmak bebek 1 kilo 200 gram ağırlığa ulaştı.
Doğuştan sol ayağı olmayan, ayak ve el parmaklarında anomali olan bebeğin tedavisi yeni doğan servisinde devam ediyor.
Dördüncü çocuğunu Türkiye’de dünyaya getirdiğini ifade eden anne Sarvari, yaşama şansı az olan bebeğinin hayata tutunmasının sevincini yaşadığını söyledi.