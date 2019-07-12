Tokat'ta muhtar köyün girişine astı! Bu köyde yasak
TOKAT 'ta dilenci ve seyyar satıcılardan rahatsız olan köylüler sorunu muhtara bildirdi. Muhtar ise köyün girişine "Köyümüze toplayıcı, dilenci, seyyar satıcı girmesi yasaktır" tabelasını asarak soruna çözüm buldu.
Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Ormanbeyli köyünde yaşayan vatandaşlar, köye sık sık gelen dilenci ve seyyar satıcılardan rahatsız olunca köy muhtarının kapısını çaldılar. Muhtar ise konuyu ihtiyar heyeti ile görüşüp köye dilenci ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı.
Köyün huzuru ve güvenliği için alınan bu karar köy girişinde bulunan elektrik direğinin üzerine asılan, 'Köyümüze toplayıcı, dilenci, seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela ile duyuruldu. Karar ile dilencilerin ve seyyar satıcıların köye girmesi yasaklandı.
Köyde hırsızlık olayları yaşanıyordu
Köyde son zamanlar da ufak çaplı hırsızlık olaylarının da meydana geldiğini ifade eden muhtar Ali Cihan, "Köyümüzde ufak tefek hırsızlıklar oluyordu. Civciv gibi, hurda malzemeler gibi şeyler çalınıyordu. Köylülerimizin de şikayeti vardı. Biz de bu şikayetlere karşı ne gibi önlem alabiliriz diye kendi ihtiyar heyetimiz ile görüştük. Böyle bir yazıyı asmaya karar verdik.
"Diğer köylere de tavsiye ediyorum"
Bu yazıyı astıktan sonra buraya gelenler muhtarlığı arıyor. 'Biz köye girebilir miyiz? diyorlar. Biz de girecek kişilerin kimliklerine bakıyoruz. Telefon numaralarını alıyoruz. Olumlu düşündüğümüz kişileri köye alıyoruz. Bu gibi levhaları diğer köylere de tavsiye ediyorum. Faydası olacağını da düşünüyorum. Bu levhayı astıktan sonra önceki olumsuzluklar tekrar yaşanmadı" dedi.