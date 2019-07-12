Tokat'ta muhtar köyün girişine astı! Bu köyde yasak

Köyde hırsızlık olayları yaşanıyordu

Köyde son zamanlar da ufak çaplı hırsızlık olaylarının da meydana geldiğini ifade eden muhtar Ali Cihan, "Köyümüzde ufak tefek hırsızlıklar oluyordu. Civciv gibi, hurda malzemeler gibi şeyler çalınıyordu. Köylülerimizin de şikayeti vardı. Biz de bu şikayetlere karşı ne gibi önlem alabiliriz diye kendi ihtiyar heyetimiz ile görüştük. Böyle bir yazıyı asmaya karar verdik.