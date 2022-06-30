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Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti

TOKAT'tan kaza haberi geldi. Reşadiye ilçesinde bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı ve ölenlerin olduğu bildirildi.

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Tokat’ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre, kaza, 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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