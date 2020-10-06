Tokat'ta korkutan görüntü! Baraj yeşile boyandı ölü balıklar kıyaya vurdu

Balıklar öldü

Gölün kenarında kuruyan yeşil tabakanın gök mavisi rengini aldığını ifade eden Şahin, “Göl kenarında balık ölüleri var. Bu yeşil görüntü su akıntısı nedeni ile bazen kıyıda bazen gölün ortasında oluşuyor. Yetkililerden ricamız bir analiz yapılarak suyun kirlilik durumu ile bizleri aydınlanması” diye konuştu.