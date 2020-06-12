Tokat'ta kan davası dehşeti yaşandı! Abisini öldüreni bıçakladı

112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı. Olay yerinden kaçarken suç aleti bıçağı Meydan Çarşısında bir iş yerinin yanında atan Duran Gövce (35) isimli şüpheli şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Akraba oldukları öğrenilen şahıslar arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın bıçaklı saldırıya dönüştü.