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Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

 Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.

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Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı! 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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