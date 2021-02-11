Tokat'ta gerçeği sadece o fark etti! Yol yapımında kullanılıyordu değeri yeni anlaşıldı

"Taşları tanıtarak bizi o uyandırdı"

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, akik taşının nasıl keşfedildiğini dile getirerek, “Biz normalde bu kayaları kırarak yola alt zemini iyileştirmek için seriyorduk. Ama günün birinde Ümit Ulus diye bir arkadaşımız geldi. Başkanım siz ne yapıyorsunuz? ‘Burası maden, ocak’ dedi. Tabii bizim bir şeyden bilgimiz yok. Taşları tanıtarak bizi o uyandırdı. Bizde yeri tespit ettikten sonra, şu anda MTA Türk patent enstitüsünde taşlarımızı da tescil ettirdik, çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.