Tokat'ta genç kız nikah günü hayatının şokunu yaşadı! Akılalmaz intikam
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Tokat... İki aile arasında çıkan tartışma sonrası taraflardan biri akılalmaz bir intikama başvurdu. R.M isimli yeğen, Mehmet Mert'in evini ateşe verdi. Üstelik Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in 3 gün sonra düğünü vardı ve genç kadının çeyizi de yangında küle döndü. Talihsiz çift üzüntülerini bakın hangi sözlerle dile getirdi.
Kemer Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in 3 gün sonra yapılacak düğünü için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin Mert'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Mert'e ait müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla Mert'in çeyizi de yandı.
Ev sahipleri gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü.