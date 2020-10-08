Tokat'ta 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini saklıyor 'doğru ve güçlü olduğu için biriktiriyorum'

Özkara, " Kongrelerine de, mitinglerine de gitmek lazım. Nefes harcamak lazım ki güzel günler gelsin. Ben gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştiriyorum. Ben seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı, ailesi ile inançlı bir aileymiş temelden. Başımıza amir yaptığı için Allah'a ne kadar şükretsem az." sözlerini kullandı.