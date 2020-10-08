Tokat'ta 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini saklıyor 'doğru ve güçlü olduğu için biriktiriyorum'
TOKAT'ta yaşayan emekli Sadık Özkara (77), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin kupürlerini 20 yıldır biriktiriyor.
Zile ilçesinin merkezinde yaşayan, 5 çocuk babası, 20 torun sahibi Sadık Özkara, 2000 yılında işçi olarak çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) emekli oldu. Emekli olduktan sonra hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan önemli haberlerin kupürlerini biriktirmeye başlayan Özkara, 20 yıldır biriktirdiği kupürleri evinin ikinci katındaki odasında sergilemeye başladı.
"Doğru ve güçlü olduğu için biriktiriyorum"
Gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştirdiğini ifade eden Özkara "20 yıl önce gazete kupürlerini biriktirmeye başladım. Cumhurbaşkanımızı dürüst bildiğim için, doğruları söylediği ve güçlü olduğu için bu kupürleri biriktiriyorum." dedi.
"Kimsesizlerin sahibi, yetimlerin kanadı diyorum"
Özkara, "Görenler şaşırıyor, 'nereden topladın sen bunları' diyor. Ben de ekranlarda dünya lideri olarak söylüyorlar, kimsesizlerin sahibi, yetimlerin kanadı diyorum. Dünyanın öbür başında asker veya sivil bir hasta için uçak gönderiyor. 'Allah razı olsun başkanımızdan, devletimizden' diyorlar sonra unutup gidiyorlar." cümlelerini kullandı.
Özkara, " Kongrelerine de, mitinglerine de gitmek lazım. Nefes harcamak lazım ki güzel günler gelsin. Ben gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştiriyorum. Ben seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı, ailesi ile inançlı bir aileymiş temelden. Başımıza amir yaptığı için Allah'a ne kadar şükretsem az." sözlerini kullandı.