Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TOKAT'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 1

Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki 34 AHF 169 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı 05 DN 403 plakalı otomobille çarpıştı.

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Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 2

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.

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Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 3

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

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Tokat'ta cenaze yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 4

Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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