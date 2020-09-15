Tokat'ta bu köyün adını duyanlar şaşkına dönüyor! Halk ise şikayetçi değil

Köylerinin isminin değişmesini istemiyorlar

Köy sakinlerinden Nurettin Akyol, köyün isminden memnun olduğunu belirterek, "Yıllardır bu köy bu isimle gelmiş. Ben değişmesinden yana değilim. Değişir mi ? o da insanların takdirine kalmış. İnsanlar bizi bu köylü olarak tanıyor. Nerelisin dediklerinde ‘Tahtalı köylüyüz’ diyoruz. Bu da tebessüm oluşturuyor” dedi. Köylülerden 82 yaşındaki Selami Akyol’da köyün isminden şikayetçi olmadıkların ifade ederek, "Köyümüzün ismi güzel ama hangi köylüsünüz dediklerinde ‘Tahtalı köyü’ dediğimizde korkanlar oluyor. Ben değişmesini istemiyorum. Uzun yıllardır bu köyde yaşıyorum“ ifadelerini kullandı. Çocuklarda okulda ve arkadaş çevresinde başından geçen esprili anları dile getirdi.