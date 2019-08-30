Tokat'ta anne ile kızının üzerine araç devrildi 1 ölü 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı
TOKAT’ta kavşakta çarpışan aracın kaldırımda yaya olarak yürüyen anne ile kızının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne öldü, kız çocuğu ile birlikte 7 kişi yaralandı.
TOKAT'ta kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi. Anne Yıldız Uzunoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
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Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi.
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