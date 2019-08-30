Tokat'ta anne ile kızının üzerine araç devrildi 1 ölü 7 yaralı

TOKAT'ta kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi. Anne Yıldız Uzunoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.