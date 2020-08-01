Tokat'ta 100 yaşındaki Rukiye Nine uzun yaşamın sırrından bahsetti

"Hiç tereyağı yemedim, hep..."

Gençliğinde çok çalışkan olduğunu söyleyen Rukkiye Yalınalp, "Eskiden yiğit idim, gece- gündüz çalışırdım, iyi beslenirdim. Tuzsuz yağa hiç elimi batırmadım. Tuzlu yağ ile yemeklerimi yaparım, yerim. Tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Bolca helle ve düğü çorbaları içtim. Ben her şeyi severim. Hiçbir şeyi ayırt etmem. Şimdiye kadar hiç tereyağı yemedim. Hep don yağı yedim. Yoğurt ve peynir yerdim. Ben hiç hasta olup yatağa düşmedim. Hayatımda bir kere hastaneye gittim" dedi.