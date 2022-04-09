Tokatçı Will Smith'a Oscar'ın verdiği ceza belli oldu: Kimse bunu beklemiyordu

Daha sonra akademiden özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" ve eylemleri nedeniyle "kalbinin kırıldığını" belirterek, "Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim" sözlerini kullanmıştı.