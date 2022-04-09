Tokatçı Will Smith'a Oscar'ın verdiği ceza belli oldu: Kimse bunu beklemiyordu
94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokadın bedeli ağır oldu.
Will Smith 2022 Oscar Ödül Töreni’nde saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan eşi hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'a atmıştı.
Daha sonra akademiden özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" ve eylemleri nedeniyle "kalbinin kırıldığını" belirterek, "Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim" sözlerini kullanmıştı.
ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith’in komedyen Chris Rock'a tokat atmasının ardından ABD’li aktör hakkında yeni bir karar açıklandı.
Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi.