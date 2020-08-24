Tokat şaşkına çevirdi kuyruklu yumurta böyle görüldü
TOKAT'ta kuyruklu yumurta görenlere şaşkınlık yaşattı. Kümese gittiğinde annesinin yumurtayla karşılaştığını ifade eden Barış Şahin, 'Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim' dedi.
Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin’e haber verdi. Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.
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"Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim"
Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi
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