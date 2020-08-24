Tokat şaşkına çevirdi kuyruklu yumurta böyle görüldü

"Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim"

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi