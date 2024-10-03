Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.