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Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Togg'un ilk sedan modeli T10F görücüye çıktı. Bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. 

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Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

Togg'un ilk sedan modeli olan T10F mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak.

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Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip

T10F'nin gelecek yıl  piyasaya sunulması bekleniyor. 

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