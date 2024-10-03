Togg'un yeni modeli T10F'ye bakın! SUV modelden 80 kilometre daha menzile sahip
Anadolu Ajansı
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Togg'un ilk sedan modeli T10F görücüye çıktı. Bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Togg'un ilk sedan modeli olan T10F mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak.
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T10F'nin gelecek yıl piyasaya sunulması bekleniyor.
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