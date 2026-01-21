BIST 12.642
TOGG'dan büyük kampanya! Düşük bütçeli vatandaşları araç sahibi yapacak..

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelerin erişebileceği uygun fiyatlı T6 modelinin 2027'de piyasaya sürüleceğini açıklarken, bu adımla üretim adetlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı yeni Togg modelinin adını ve hedeflenen çıkış tarihini açıkladı.

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Togg'un üretim rakamlarından yeni model planlarına kadar önemli mesajlar verdi.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Fuat Tosyalı, Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim gerçekleştirdiğini ve Türkiye genelinde yollardaki Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi. 

Üretim kapasitesinin artırılacağını belirten Tosyalı, bu yıl için 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027 yılının sonunda ise yıllık 100 bin adet üretim seviyesine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

