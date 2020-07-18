TOGG'da kararlılık mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ölmek var dönmek yok" dedi
BURSA'nın Gemlik ilçesine Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temelini atan Erdoğan önemli açıklamalar yaparken yerli otomobili TOGG ihtişamıyla büyüledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da 2 yıl sonra tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlayacak, 22 milyar lira bütçe ile Türkiye’nin otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi ve "Ölmek var dönmek yok" dedi. İşte Erdoğan'dan önemli açıklamaları ve yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Erdoğan, “Dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Milletimiz on yıllardır hasretini çektiği bu projede büyük teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanır. Altmış yıl sonra da olsa insanımız için nasıl ümit olmuşsa, bazı çevrelerin kâbusu oldu. Ülkemizin güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun karalama kampanyası başlattı.
-Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanlar, koro hâlinde iftira atma yarışına koyuldular. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine, komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da var manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, kendi cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Bütün çabalarına rağmen, hamd olsun projede hiçbir kusur bulamadılar” dedi.