Togg'a 3 ay sonra kavuştu yolda sürekli durdurup fotoğraf çektirdiler

Eski aracımıza ya da diğer araçlara kıyasla bu elektrikli oluşuna vermiş olduğu bir güven sanırım yol tutuşu, hızlanması, ivmelenmesi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Aracın 360 derece kamerası var park ya da yolda giderken araçlar yaklaştığı zaman arkadan gelen, önden gelen her şeyi görebiliyoruz. Aracı yani etrafa bakmadan direkt kamerayla kontrol edebiliyoruz onun dışında otomatik park özelliği var, park özelliğini açtığımız zaman boş bulduğu yeri kendisi park edebiliyor. Bu park sorunu yaşayan herkes için mükemmel bir çözüm olmuş diyebiliriz” dedi.