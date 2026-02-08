TOGG Şubat ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X ve T10F satış fiyatı ne?
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yeni yılın başlangıcında fiyat listesini güncelleyerek araç sahibi olmak isteyenlerin gündemini yeniden hareketlendirdi. “TOGG fiyatları ne kadar oldu?” sorusunun sıkça sorulduğu bu dönemde, 2026 Şubat ayı itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinin başlangıç etiketlerinde artışa gidildiği görülüyor.
Farklı donanım paketleri için belirlenen yeni rakamlar, TOGG T10X ve T10F modelleri için Şubat 2026 güncel fiyat listesinde detaylandırılırken, kullanıcılar en uygun seçenekleri değerlendirebilmek için güncel tabloyu yakından takip ediyor. Peki, TOGG Şubat ayı fiyat listesi ne? TOGG Şubat ayı fiyatları nasıl? TOGGT10X ve T10F satış fiyatı ne?
Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2025 yılını toplam 39 bin 20 satış adediyle tamamlayarak pazardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 29 adetlik satış başarısıyla hız kesmeyen marka, 2026’ya özel dev kredi kampanyalarıyla bu yükselişi destekliyor.
Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak Avrupa’nın en güvenli araçları arasında gösterilen Togg T10X ve T10F modelleri, şimdi daha avantajlı ödeme seçenekleri ve esnek finansman paketleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Yerli otomobil hayali kuranlar için hazırlanan özel kampanyalar ve tüm detaylar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
T10X - T10F TOGG ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.