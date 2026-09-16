Togg sayısı kaç oldu? Türkiye yollarındaki Togg sayısı 120 bine ulaştı mı?

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un trafikteki sayısı 2026 yılında T10X ve T10F satışlarıyla yükselmeye devam ediyor. “Türkiye’de kaç Togg var?”, “Togg sayısı 120 bine ulaştı mı?”, “Kaç T10X satıldı?” ve “T10F satışları ne kadar oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GITEX AI Türkiye’de yaptığı açıklamada bugüne kadar yaklaşık 120 bin Togg aracının yollara çıktığını söyledi. Peki satışlarda son durum ne, T10X ve T10F ne kadar sattı? İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE YOLLARINDAKİ TOGG SAYISI KAÇ OLDU?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın 10 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre Türkiye yollarındaki Togg sayısı yaklaşık 120 bine ulaştı. Kacır, tamamen elektrikli milli otomobil Togg’un Türkiye’nin teknoloji vizyonunun somut örneklerinden biri olduğunu belirterek bugüne kadar yaklaşık 120 bin aracın yollara çıktığını açıkladı.

TOGG SAYISI 120 BİNE ULAŞTI MI?

Resmi açıklamadaki ifade tam olarak “120 bin” değil, “yaklaşık 120 bin Togg aracı” şeklinde. Bu nedenle 120 bin rakamını kesin tescilli araç sayısından ziyade Togg’un ulaştığı yaklaşık kullanıcı ve teslimat ölçeği olarak değerlendirmek gerekiyor. Bakan Kacır’ın açıklaması, markanın 2026 yılı içerisinde 100 bin araç sınırını aşarak 120 bin seviyesine yaklaştığını gösteriyor.

TOGG 2025 YILINI KAÇ ARAÇLA KAPATTI?

Togg’un kendi açıkladığı verilere göre şirket 2025 yılında 39 bin 20 adet T10X ve T10F’yi kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg’un toplam kullanıcı sayısı 2025 sonunda 88 binin üzerine çıktı. Şirket 2026’da iki modelin satışlarını birlikte sürdürerek kullanıcı sayısını daha da artırdı.

2026’DA KAÇ TOGG SATILDI?

Togg, 2026’nın ilk 5 ayında toplam 16 bin 745 araç sattı. Bunun 9 bin 70’ini T10X, 7 bin 675’ini ise T10F oluşturdu. Haziran ve temmuz satışlarının ardından toplam sayı daha da yükseldi. Ağustos ayında iki model birlikte 4 bin 886 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satış performansı, toplam kullanıcı sayısının 120 bin seviyesine yaklaşmasında etkili oldu.

AĞUSTOS 2026 TOGG SATIŞLARI KAÇ ADET OLDU?

ODMD verilerine göre Togg, Ağustos 2026’da otomobil pazarında dikkat çekici bir başarı yakaladı. T10X 2 bin 939 adetle Türkiye’nin en çok satılan otomobili olurken T10F 1.947 adetle ikinci sırada yer aldı. Böylece yalnızca ağustos ayında iki Togg modelinin toplam satışı 4 bin 886 adede ulaştı.

TOGG T10X VE T10F SATIŞLARDA KAÇINCI SIRADA?

Ağustos ayında Türkiye otomobil pazarının ilk iki sırasında Togg modelleri yer aldı. T10X 2 bin 939 satışla birinci, T10F ise 1.947 satışla ikinci oldu. Elektrikli otomobil pazarındaki büyümenin yanı sıra Togg’un iki farklı gövde tipiyle satış yapmaya başlaması markanın toplam teslimat rakamlarını hızlandırdı.

TÜRKİYE YOLLARINDA KAÇ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VAR?

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı Togg’un yanı sıra diğer markaların satışlarıyla da hızla büyüyor. Mart 2026 itibarıyla trafikteki elektrikli otomobil sayısı 400 bin sınırına yaklaşmıştı. Togg ise 2025’i 39 bin 20 araçlık yıllık satışla tamamlayarak elektrikli otomobil pazarının en güçlü markalarından biri oldu.