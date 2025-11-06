Togg ilk 10 otomobil arasında yerini aldı! Geçtiğimiz ay en çok satılan modeller belli oldu

Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.