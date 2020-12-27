Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek" düşüncesini dile getirdi.

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"Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak." açıklaması yapan TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İki sene önce olmaz"

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, açıklamasına şöyle devam etti:

Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra, aracın pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Bu belki dört ay olur, altı ay olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz.

2022’nin sonunda şarj istasyonu altyapısı hazır olacak şekilde herkes harı harıl çalışıyor.

Araçta salgına ilişkin üzerinde çalıştığımız fonksiyonlar var.