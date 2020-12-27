BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  OTOMOBİL

TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek" düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

"Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak." açıklaması yapan TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İki sene önce olmaz"

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, açıklamasına şöyle devam etti:

Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra, aracın pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Bu belki dört ay olur, altı ay olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz.

2022’nin sonunda şarj istasyonu altyapısı hazır olacak şekilde herkes harı harıl çalışıyor.

Araçta salgına ilişkin üzerinde çalıştığımız fonksiyonlar var.

ÖNCEKİ HABERLER
e devlet şifresi alma nasıl olur nereden e devlet şifresi alınır?
Çin'de bıçaklı saldırı! 7 kişi öldü, 7 yaralı var
Öğretim Üyesi Dr. Onur Köse: Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir
AK Parti'li Mehmet Metiner'den Nagehan Alçı'ya tepki: Kimleri baştacı etmişiz geçmişte
İstanbul Tabip Odası'ndan Covid-19 açıklaması: Vaka sayısı düştü ama yoğun bakımlar hala dolu
Hakkari şehidinin kimliği belli oldu! Acı haber İzmir'e ulaştı
İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır 2020
Akdeniz'de Dalaman açıklarında 4,2'lik deprem! AFAD'dan açıklama
Montenegro Airlines iflas ettiğini açıkladı
Olay yeri Adana! 70 yaşındaki yankesicilik şüphelisi kadın suçüstü yakalandı
Yorumlar 1 yorum