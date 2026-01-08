TOGG 2026 fiyat listesi yayınlandı! İşte en ucuz ve en pahalı modeli...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), 2026 yılının ilk fiyat güncellemesini duyurdu. Ocak ayı itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinin başlangıç fiyatlarına zam yapılırken, opsiyon paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Togg'un paylaştığı güncel listeye göre T10X'in başlangıç fiyatı Aralık ayındaki 1 milyon 862 bin TL seviyesinden 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi. T10F'te ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL'ye çıktı. Böylece her iki model de 2026'ya sınırlı ancak dikkat çeken bir fiyat artışıyla girmiş oldu.