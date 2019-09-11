Tofaş Şahin'e helikopter pervanesi takan Türkler Ekşi'yi salladı
'TOFAŞ Şahin'e helikopter pervanesi takan Türkler'in görüntüleri Ekşi Sözlük'ü salladı. Gerçek olup olmadığı bilinmeyen fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı.
Türkiye'nin geniş katılımlı sosyal paylaşım platformlarından birisi olan Ekşi Sözlük'te yayılan 'TOFAŞ Şahin'e helikopter pervanesi takan Türk'ün görüntülerine yorum yağdı.
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Ortaya çıkan mesajlaşmada, akılalmaz birleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan kişinin neden başarısız olduğunu sorguladığı da görülüyor.
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Fotoğrafların gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor.
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