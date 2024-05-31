TÖDEB, Türkiye'yi fintek üssü yapacak
Tüm ödeme ve e-para kuruluşları arasında iletişimi ve iş birliğini artırıp sektörün gelişmesine katkı sağlamak adına yola çıkan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Türkiye’yi fintek üssü yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunan TÖDEB, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını dünya fintek ekosisteminde üst sıralara taşımayı hedefliyor.
Türkiye’de fintek sektörü hızla büyürken, ödeme sistemleri ve elektronik para gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydediliyor.
TÖDEB, sektördeki standartları belirleyip, düzenleyici çerçeve oluşturuyor ve sektörde faaliyet gösteren firmaların uyumlu çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, TÖDEB üyeleri arasında iş birliğini teşvik ederek, inovasyonu destekleniyor.
TÖDEB'den bir ilk: "Fintek Çırağı" programı
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “TÖDEB, fintek sektörüne eğitimli çalışan sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. Bunlar arasında "TÖDEB Fintek Çırağı" programı gibi genç yeteneklere yönelik eğitim ve staj imkanları sunan projeler bulunuyor. Ayrıca, TÖDEB Akademi çatısı altında üyelerine yönelik sürekli eğitimler ve sertifika programları ile sektördeki bilgi ve beceri seviyesini artırmayı hedefliyor” dedi.