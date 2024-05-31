TÖDEB, Türkiye'yi fintek üssü yapacak

TÖDEB'den bir ilk: "Fintek Çırağı" programı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “TÖDEB, fintek sektörüne eğitimli çalışan sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. Bunlar arasında "TÖDEB Fintek Çırağı" programı gibi genç yeteneklere yönelik eğitim ve staj imkanları sunan projeler bulunuyor. Ayrıca, TÖDEB Akademi çatısı altında üyelerine yönelik sürekli eğitimler ve sertifika programları ile sektördeki bilgi ve beceri seviyesini artırmayı hedefliyor” dedi.