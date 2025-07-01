BIST 10.056
DOLAR 39,85
EURO 46,98
ALTIN 4.277,45
HABER /  EKONOMİ

TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı

TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı.

Abone ol

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya ise 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti
Cansız bedeni kıyıya vurdu! Sarıyer'de denizde kaybolmuştu
Cansız bedeni kıyıya vurdu! Sarıyer'de denizde kaybolmuştu
Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı biri Fen Edebiyat
Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı biri Fen Edebiyat
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var
Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var
DEM Parti tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
DEM Parti tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?