TMSF, Bellona'nın satışını gerçekleştirdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay Bellona Mobilya'nın tamamını 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurmuştu. 6 Nisan’da İstanbul’daki ihale ile Bellona’nın yeni sahipleri belli oldu.

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TMSF'nin 2016 yılında yönetimini devraldığı Bellona Mobilya, bayilerinin ortaklık kurarak oluşturduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL'ye satın alındı. TMSF, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan gerekli izin sürecini başlatacağı bilgisini verdi.

İSTİKBAL MOBİLYA'NIN SATIŞI DA GÜNDEMDE

TMSF'nin elinde bulunan bir diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya'nın da yakın zamanda satışa çıkarılması bekleniyor. Geçmişte Boydak Holding’in bünyesinde yer alan Bellona ve İstikbal markaları, FETÖ bağlantıları nedeniyle 2016 yılında TMSF’ye devredilmişti. Bu devralma sürecinin ardından her iki markanın geleceği TMSF’nin yönlendirmeleri ile şekilleniyor.