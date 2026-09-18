TMO 250 TL belirlemişti ama... Fındığın kilosu 170 TL'den satılıyor

Ordu'da serbest piyasada kilogramı 170-180 TL seviyelerinde işlem gören fındık ile TMO'nun Levant kalite için açıkladığı 250 TL'lik alım fiyatı arasındaki 70-80 TL'lik fark tartışılırken, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat piyasa aktörlerine çağrıda bulundu.

Fındıkta yeni sezonla birlikte fiyat tartışmaları da sürüyor. Ordu'da serbest piyasa ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatı arasındaki fark üreticinin gündemine yerleşirken, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'tan tüccar ve ihracatçılara çağrı geldi.

Hamarat, serbest piyasada fındığın kilogramının yaklaşık 170-180 TL seviyelerinde işlem gördüğünü, TMO'nun Levant kalite fındık için açıkladığı alım fiyatının ise 250 TL olduğunu belirtti. İki fiyat arasında oluşan yaklaşık 70-80 TL'lik farkın üreticiler tarafından sorgulandığını ifade eden Hamarat, piyasanın tüm taraflarının üreticinin emeğini dikkate alması gerektiğini söyledi.

TMO'NUN 250 TL'LİK FİYATINA DİKKAT ÇEKTİ

TMO'nun açıkladığı rakamın yalnızca kurumun üreticiden yapacağı alımlarda geçerli bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hamarat, bunun aynı zamanda fındık piyasası açısından önemli bir referans olduğunu söyledi.

Hamarat, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fındık üreticimizin alın teri ve emeği bizim için her zaman önceliklidir. TMO’nun açıkladığı fiyat, yalnızca bir alım fiyatı değil, aynı zamanda piyasa açısından önemli bir referanstır. Fındık tüccarlarımızın, ihracatçılarımızın ve piyasanın diğer aktörlerinin de bu referansı dikkate alarak üreticimizin emeğini gözeten bir fiyat oluşumuna katkı sunmasını bekliyoruz.”

SERBEST PİYASAYLA ARADA 70-80 TL FARK VAR

Fiyatlar arasındaki makasa dikkat çeken Hamarat, Ordu'da serbest piyasada kilogram başına yaklaşık 170-180 TL seviyesinin görüldüğünü, TMO'nun Levant kalite için açıkladığı rakamın ise 250 TL olduğunu yineledi.

Böylece TMO'nun alım fiyatı ile serbest piyasadaki seviyeler arasında kilogram başına yaklaşık 70-80 TL'lik fark oluştuğunu belirten Hamarat, bu tablonun üreticilerin gündemindeki başlıca konulardan biri olduğunu söyledi.

“ÜRETİCİNİN BİR YILLIK EMEĞİ DE HESABA KATILMALI”

Serbest piyasada fiyatların arz ve talep koşulları içerisinde oluştuğuna işaret eden Hamarat, bununla birlikte üreticinin karşı karşıya kaldığı maliyetlerin ve bir yıllık emeğinin de fiyat belirlenirken göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Tarım sektörünün diğer alanlarında fiyat hareketleri ile fahiş fiyat uygulamalarının yakından takip edildiğini söyleyen Hamarat, fındık piyasasındaki fiyat oluşumlarının da aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜCCAR VE İHRACATÇILARA ÇAĞRI

Hamarat, açıklamasının sonunda başta fındık tüccarları ve ihracatçılar olmak üzere piyasadaki tüm aktörlere seslendi.

Üreticinin emeğinin korunması ile piyasanın sağlıklı biçimde işlemesinin birlikte gözetilmesi gerektiğini ifade eden Hamarat, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Başta ihracatçılarımız ve tüccarlarımız olmak üzere tüm piyasa aktörlerini, üreticimizin emeğini koruyan, piyasayı da sağlıklı şekilde sürdüren bir fiyat oluşumuna katkı vermeye davet ediyorum. Üreticimizin emeği değerlidir. Fındığın gerçek değerini bulması, hepimizin ortak kazancıdır.”