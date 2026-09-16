TMGD sınav başvurusu bugün bitiyor mu? 26 Eylül 2026 sınavı için son başvuru ve ücret saati kaç?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 26 Eylül 2026 tarihinde düzenleyeceği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavı için başvuru sürecinde son saatlere girildi. “TMGD sınav başvurusu bugün bitiyor mu?”, “TMGD sınav ücreti saat kaça kadar yatırılacak?”, “26 Eylül TMGD sınavına nasıl başvurulur?” ve “Başvuru için eğitim ne zaman tamamlanmış olmalı?” gibi sorular araştırılıyor. Resmi sınav takvimine göre başvuru ve ödeme süresi bugün sona erecek. Peki işlemler saat kaçta kapanacak? İşte ayrıntılar.

TMGD SINAV BAŞVURUSU BUGÜN BİTİYOR MU?

Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 2026 sınav takvimine göre 26 Eylül TMGD sınavı için son başvuru tarihi 16 Eylül 2026. Adaylar başvurularını bugün saat 24.00’e kadar tamamlayabilecek.

TMGD SINAV ÜCRETİ SAAT KAÇA KADAR YATIRILACAK?

Sınav ücretini yatırmak için de son gün 16 Eylül. Bakanlığın yayımladığı takvimde ücret yatırma işlemlerinin saat 24.00’e kadar tamamlanması gerektiği açıkça belirtiliyor. Başvurusunu yapan ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar sınava girme hakkı kazanamayacak.

26 EYLÜL 2026 TMGD SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılının dördüncü TMGD sınavı 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yayımlanan sınav programına göre sınavın saat 10.00’da başlaması planlanıyor. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen merkez ve saat bilgilerini ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

TMGD SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

26 Eylül’deki sınava katılabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerindeki TMGD eğitiminin zamanında tamamlanmış olması gerekiyor. Bu sınav için eğitimlerin 14 Eylül 2026 saat 21.00’e kadar tamamlanması şartı bulunuyor. Eğitimi bu tarihe kadar tamamlanan adaylar 16 Eylül saat 24.00’e kadar sınav başvurusu yapabiliyor.

TMGD SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetkili eğitim merkezinden eğitim alan ve eğitimi Bakanlık tarafından onaylanan adaylar e-Devlet üzerinden “TMGD Başvuru/Güncelleme” hizmetini kullanarak müracaat edebiliyor. Başvurular adayın eğitim aldığı yetkili eğitim merkezi aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Sistemde adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş uygun bir fotoğrafının bulunması gerekiyor.

TMGD SINAV ÜCRETİ YATIRILMAZSA NE OLUR?

Başvuru işlemini tamamlamak tek başına sınava katılmak için yeterli değil. Sınav ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan aday adına sınav giriş belgesi düzenlenmiyor ve aday sınava kabul edilmiyor. Bu nedenle hem başvurunun hem de ödeme işleminin 16 Eylül saat 24.00’ten önce tamamlanması gerekiyor.

TMGD SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakanlığın 2026 takviminde TMGD ve TMGDE sınavlarının Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanıyor. Ancak belirli bir sınav merkezindeki başvuru sayısının yeterli olmaması halinde adayların başka bir sınav merkezine yönlendirilmesi mümkün olabiliyor.

2026’DA BİR SONRAKİ TMGD SINAVI NE ZAMAN?

26 Eylül sınavının ardından 2026 takvimindeki bir sonraki TMGD ve TMGDE sınavı 28 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuru ve para yatırma işlemleri 20 Ekim’de başlayacak ve 18 Kasım’da sona erecek. Eğitimin tamamlanması için belirlenen son tarih ise 16 Kasım olacak.