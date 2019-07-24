TLC'nin Temizlik Avcısı Kadir Ezildi FOX'a transfer oldu! Kimdir bu Kadir Ezildi aslen nereli
TLC Türkiye kanalında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla tanınan Kadir Ezildi, yeni yayın döneminde FOX'a kapağı attı. Peki Kadir Ezildi kimdir aslen nereli, sevgilisi var mı asıl işi ne? İşte Kadir Ezil'nin yeni programı ve onun hakkında merak edilenler:
TLC kanalındaki temizlik programı ile şöhreti bulan Kadir Ezildi, yeni yayın döneminde FOX TV'ye transfer oldu. Kadir Ezildi'nin yeni programı Eylül ayında başlayacak. Ezildi her hafta 10 bin lira gibi büyük bir para ödülü de verecek.
FOX TV yeni programın bir yarışma olacağını açıkladı. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 yarışmacı bir hafta boyunca kirli ve dağınık evleri temizleyecek. Haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.
Kadir Ezildi, yeni programını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Ezildi, ''Çok yakında Fox ekranlarında sizlerleyiz'' diyerek şu paylaşımı yaptı.
TLC kanalı ise programın yıldızını FOX'a kaptırınca yeni temizlik bağımlıları aramaya başladı. Kanalda bu konuda fragmanlar dönüyor.