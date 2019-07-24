TLC'nin Temizlik Avcısı Kadir Ezildi FOX'a kaçtı! Kimdir bu Kadir Ezildi aslen nereli
TLC Türkiye kanalında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla tanınan Kadir Ezildi, yeni yayın döneminde FOX'a kapağı attı. Peki Kadir Ezildi kimdir aslen nereli, sevgilisi var mı asıl işi ne? İşte Kadir Ezil'nin yeni programı ve onun hakkında merak edilenler:
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Kadir Ezildi, yeni programını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Ezildi, ''Çok yakında Fox ekranlarında sizlerleyiz'' diyerek şu paylaşımı yaptı.
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TLC kanalı ise programın yıldızını FOX'a kaptırınca yeni temizlik bağımlıları aramaya başladı. Kanalda bu konuda fragmanlar dönüyor.
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