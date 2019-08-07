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TL dolar karşısında en iyi performansı göstermişti! İşte son durum

TL dolar karşısında en iyi performansı göstermişti! İşte son durum

Türk Lirası dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, bu sabah 5.53 civarında seyrediyor.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Dolarda son durum

Yukarı yönlü spekülatif hareketler

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

Neden bu piyasaya giresiniz?

Türkiye piyasasının yabancı katılım açısından çok daraldığını söyleyen TD Securities’den Cristian Maggio, “Bu yılın başlarında Londra swap piyasasında yaşanan sıkışma pek çok işlemci için acı vericiydi ve bazıları bunun tekrarlanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye piyasasında likidite çok bozuldu ve para yapamayacaksanız hatta para kaybedecekseniz, neden bu piyasaya giresiniz?” dedi.

Baskı unsurları 

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

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