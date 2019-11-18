Tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti Jale Birsel kimdir

Jale Birsel kimdir

1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirir. Hemen ardından “Yalancı” adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır. 38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazanır. İşte canlandırdığı bu rollerden kalan gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve de fotoğraflardan bazılarına bu sitede yer verdik.